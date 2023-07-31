39% жителей Омской области оказались метеозависимыми людьми

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Метеозависимыми людьми оказались 39% жителей Омской области. Такие данные приводят аналитики сервиса SuperJob.
Чаще всех от погодным аномалий страдают администраторы, секретари и дизайнеры. Причем солнце мотивирует к труду больше, чем ненастье.
К слову, негативно влияют изменения и на экономистов. Каждый второй испытывает головную боль при изменении атмосферного давления.
Некогда думать о недомогании лишь рабочим, системным администраторам и кладовщикам.
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