39% жителей Омской области оказались метеозависимыми людьми

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Метеозависимыми людьми оказались 39% жителей Омской области. Такие данные приводят аналитики сервиса SuperJob.

Чаще всех от погодным аномалий страдают администраторы, секретари и дизайнеры. Причем солнце мотивирует к труду больше, чем ненастье.

К слову, негативно влияют изменения и на экономистов. Каждый второй испытывает головную боль при изменении атмосферного давления.

Некогда думать о недомогании лишь рабочим, системным администраторам и кладовщикам.

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