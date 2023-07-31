Виталий Хоценко вручил двум омичам знак ЛНР «За гуманитарную помощь»

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Знак ЛНР «За гуманитарную помощь» двум омичам вручил врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом сообщает региональное правительство.

Указом главы Луганской народной награды вручены директору ООО «Московская», депутату омского Горсовета Андрею Никитину и директору ООО «Клуб чистоты» Сергею Эккерту.

- У меня сегодня почетная миссия. По просьбе руководителя Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника хочу передать Государственный знак этой республики «За гуманитарную помощь» двум нашим омичам. Наши омичи не на словах, а на деле показывают примеры истинного патриотизма, - сказал глава региона.

Отмечается, что Андрей Никитин с первых дней мобилизации оказал содействие в организации питания мобилизованных, обустройстве палаточного лагеря и отправке гуманитарных грузов на передовую.

Сергей Эккерт отбыл волонтёром, а сейчас назначен наводчиком-оператором танкового взвода в войсковую часть 40318.

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