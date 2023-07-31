Владимир Путин наградил худрука омской «Галерки» Владимира Витько

Фото: Сайт полпреда президента в СФО
Худрука омской «Галерки» Владимира Витько наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Витько удостоен почетной грамоты Президента за значительные результаты в своей профессиональной деятельности.
По информации сайта, также благодарность главы государства объявлена акционеру ОАО «Семиреченская база снабжения» Тамиру Алимбаеву.
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