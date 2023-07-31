В поселке Госплемстанция омичи запроектировали «Островок здоровья»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Островок здоровья» запроектировали омичи в поселке Госплемстанция. В частном секторе проживает около тысячи человек, которым необходимо централизовать место встречи.

- У нас нет площадки, где бы мы могли централизованно проводить праздники. Например, Новый Год или Масленицу. Негде собирать детей. Поэтому мы решили организовать детскую спортивно-игровую зону отдыха. Это будет «Островок здоровья», где разместятся тренажеры, кольцеброс, шведская стенка, песочница, качели для малышей и лавочки для родителей, - пояснила член инициативной группы, жительница посёлка Зухра Гизатуллина.

Проект будет реализован в рамках социальной акции «Решают люди». Сейчас жителям необходимо определиться с благоустраиваемой территорией.

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