К 2027 году в Омске появится детский инфекционный стационар

Фото: минстрой Омской области

Детский инфекционный стационар появится в Омске к 2027 году. Об этом сообщает региональный минстрой.

Учреждение разместится на улице Перелета. Там будут оказывать медпомощь самым маленьким омичам.

Сейчас к работам приступил подрядчик - публично-правовая компания «Военно-строительная компания»

- Мы видим, что специализированная техника уже приступила к устройству котлованов под больничный комплекс, который будет состоять из отдельно стоящих зданий, соединенных переходами, – пятиэтажного детского инфекционного стационара, двухэтажного пищеблока и двухэтажной прачечной. Также в состав больницы войдет клинико-диагностическая лаборатория, – сообщил министр строительства Александр Рашко.

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