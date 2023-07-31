К 2027 году в Омске появится детский инфекционный стационар

Фото: минстрой Омской области
Детский инфекционный стационар появится в Омске к 2027 году. Об этом сообщает региональный минстрой.
Учреждение разместится на улице Перелета. Там будут оказывать медпомощь самым маленьким омичам.
Сейчас к работам приступил подрядчик - публично-правовая компания «Военно-строительная компания»
- Мы видим, что специализированная техника уже приступила к устройству котлованов под больничный комплекс, который будет состоять из отдельно стоящих зданий, соединенных переходами, – пятиэтажного детского инфекционного стационара, двухэтажного пищеблока и двухэтажной прачечной. Также в состав больницы войдет клинико-диагностическая лаборатория, – сообщил министр строительства Александр Рашко.
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