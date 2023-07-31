Алексей Кудояр из омской полиции может лишиться очень дорогого коттеджа

Фото: Мария ЛЕНЦ

Очень дорогого коттеджа может лишиться начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Омску Алексей Кудояр.

Кировский районный суд Омска начал рассматривать иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.

– По мнению прокурора, указанное имущество фактически принадлежит сотруднику полиции и приобретено на доходы, сведения о которых работодателю в установленном законом порядке им не предоставлены, – отметили в пресс-службе суда.

Напомним, что у полицейского имеется земельный участок и дом в селе Троицком Омского района. Право собственности на землю зарегистрировано на мать, при этом женщина проживает в другом регионе. Общая стоимость превышает совокупный доход семьи матери полицейского за семь лет.

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