Омич электросамокатом разбил лобовое водителю такси

Фото: УМВД России по Омской области

Лобовое водителю такси разбил омич электросамокатом. Сейчас в истории конфликта разбирается полиция.

Инцидент произошел ночью на улице Менделеева. Навстречу таксисту вылетел мужчина на электросамокате, и водитель едва не сбил его. Завязалась совестная перепалка, а позже самокат полетел в лобовое стекло, а самокатчик начал руками и ногами бить по машине.

– Прибывшие на вызов полицейские опросили потерпевшего, а данные злоумышленника им помогло установить обращение в кикшеринговую организацию. Задержали 38-летнего омича по месту жительства в Центральном округе, – сообщили в пресс-службе омской полиции.

Сумма материального ущерба составила 90 тысяч рублей.

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