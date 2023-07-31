Жители поселка Береговой будут развивать художественные таланты в семейном коворкинге

Под руководством мастеров жители поселка будут развивать художественные способности. Инициатива организаторов творческое пространства под названием «Семья в центре» стала одним из призеров грантового конкурса программы «Родные города» компании «Газпром нефть». В Омской области этот конкурс проходит при поддержке ОНПЗ.

По словам директора департамента культуры Омска Олега Федоренко, Омский НПЗ является постоянным партнером администрации Омска в реализации социально значимых проектов.

«Мы ценим вклад предприятия в создание дополнительных возможностей для разных категорий населения. Это имеет большое значение для повышения качества жизни омичей. И мы надеемся, что в будущем таких проектов станет больше», — сказал Олег Федоренко.

В зале для занятий Центра все желающие смогут создавать творческие работы. Авторы проекта оборудовали несколько тематических зон — для рукоделия, настольных игр, шитья и чтения. В семейном коворкинге имеются все необходимые материалы для изготовления декоративных поделок, вышивки, росписи по дереву, а также необходимое оборудование. Преподаватели традиционных ремесел будут обучать всех желающих.

Заместитель генерального директора Омского НПЗ Светлана Шагова отметила, что предприятие традиционно поддерживает социальные проекты, направленные на развитие культуры и творчества в Омске.

«Важно, что жители сами прикладывают усилия, чтобы сделать досуг более разнообразным. А Омский НПЗ готов помочь реализовывать их идеи максимально эффективно», — сказала Светлана Шагова.

Также инициаторы проекта приобрели на средства гранта игровое оборудование для спортивных занятий на открытом воздухе, которое будет использоваться во время праздников и фестивалей.