Гидравлические испытания пройдут в Октябрьском и Ленинском округах

АО «Омск РТС» сообщает, что с 10:00 02.08.2023 до 20:00 14.08.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов Южного, Восточного и Октябрьского лучей от ТЭЦ-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Романенко, Ермолаева, 50лет ВЛКСМ, 20 Лет РККА, Лескова, 1, 2, 3 аллеи (ст. Сибиряк), Космический проспект, Василия Товстухо, 75 лет Гвардейской бригады, Олимпийская, Окружная Дорога, 1-я Заречная, 3-я Молодёжная, 5-я Кордная, Индустриальная, 1-я Индустриальная, Сенной тупик, 3-я Транспортная.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.