АО «Омск РТС» сообщает о гидравлических испытаниях

С 10:00 02.08.2023 до 20:00 15.08.2023, будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов Северо – Восточного луча ТЭЦ-5, ТПК луча ТЭЦ-2 и трубопроводов жил. поселка, Восточного луча ТЭЦ-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Горького, Добролюбова, Дзержинского, Хабаровская, 1-я Военная, 3-я, 4-я Транспортные, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Правды, Ростовская, Красной Звезды, 3-я, 8-я, 10-я, 14-я Чередовые, Гоголя, Полторацкого, Латвийская, Карело-Финская, Харьковская, Мануильского, Вузовская, Н. Зенькова, Тепличная, Блусевич, Карлова, Избышева, Новосортировачная, Демьяна Бедного, ТПК территория, Виталия Суровикина, Уральская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.