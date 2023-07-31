Новый ТЦ может появиться рядом с омской «МЕГОЙ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рядом с омской «МЕГОЙ» может появиться новый торговый центр. Мэрия объявила аукцион ан поиски арендатора.
На земельном участке площадью 23 тысячи квадратов владелец смоежет построить здание в 30 тысяч квадратов. Предпринимателям предлагается взять оформить аренду на срок 10 лет 8 месяцев. Начальный размер ежегодной арендной платы за землю – 8 822 300 рублей, при этом шаг аукциона составит 264 500 рублей.
К слову, заявки для участия в аукционе принимаются до 26 августа, а победитель торгов на право аренды земельного участка для строительства ТЦ станет известен ровно через месяц – 31 августа.
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