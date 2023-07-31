Как правильно обращаться с крупногабаритным и строительным мусором

Фото: ООО "Магнит".

Однако, выбросить в контейнер старую ванну или шкаф не получится. Вынести незаметно к контейнерам? Нанять частника, чтобы вывез, но тогда придется платить? Как правильно поступить с таким отходом? Эти и другие похожие вопросы рано или поздно встают перед каждым.

Ответы на них знают в пресс-службе регионального оператора Омской области по обращению с ТКО. Начнем с главного и выясним, что же такое КГО.

- Что относится к крупногабаритным отходам?

- Крупногабаритные отходы (КГО) – это те же самые твердые коммунальные отходы (ТКО), только их габариты превышают 0,5 метра по высоте, длине или ширине, из-за этого их нельзя выбрасывать в контейнеры. Мусоровозы оборудованы прессами для уменьшения объема отходов, и они технически не предназначены для прессовки и транспортировки КГО. Крупногабаритный мусор, выброшенный в контейнер, может вызвать неисправность или поломку техники.

К крупногабаритным отходам (КГО) относятся: отслужившая мебель любого размера (диваны, кровати, шкафы и т.д.); большеразмерная и мелкая бытовая техника (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины, фены); сантехника (унитазы, ванны, душевые кабины). Если в квартире был сделан текущий или косметический ремонт: побелили потолки, оклеили стены, покрасили окна, двери, отходы от такого ремонта также будут являться КГО. Аккуратно свёрнутые куски старых обоев и линолеума, остатки гипсокартона и керамической плитки можно выносить на площадку для КГО.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Если житель многоквартирного дома или жилья в частном секторе затеял капитальный ремонт квартиры, дома, демонтаж бани, сарая или других хозяйственных построек, то такие отходы уже являются строительными. Их вывоз хозяин жилья должен организовать самостоятельно, по отдельной заявке. Складывать строительные отходы от капительного ремонта на контейнерных площадках запрещено. Ответственность за вывоз строительных отходов несут лица, в процессе деятельности, которых такой мусор образовался.

– Как правильно обращаться с КГО?

– Из-за своих размеров крупногабаритные отходы нельзя складировать в контейнеры для ТКО. Оставлять их нужно либо на специальных площадках – в МКД это обычная бетонная плита рядом с контейнерной площадкой. Либо в отсеках для складирования крупногабаритных отходов. В частном секторе Омска есть контейнерные площадки, на два отделения. В одном отделении установлены контейнеры для обычного мусора, а в другом контейнеров нет. Вот в этот пустой отсек и нужно складывать КГО.

Нужно сказать, что специальные места для КГО пока есть не во всех сельских населённых пунктах, также площадки для КГО отсутствуют во многих многоквартирных домах Омска. В таких случаях КГО нужно аккуратно складывать рядом с контейнерами.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Складирование КГО в специально установленных местах очень важно, не только с точки зрения сохранения окружающей среды. Это очень удобно для потребителей. Дело в том, что все оборудованные площадки для накопления КГО заносятся в реестр, администрация сообщает о них региональному оператору, и они включаются в маршрут мусоровоза и в график вывоза. Вывоз КГО производится раз в 7 дней.

Если специальная площадка для крупногабаритных отходов отсутствует, вывоз КГО производится сигнальным методом. Приехал возчик за ТКО, увидел, что рядом с контейнерной площадкой скопился крупногабаритный мусор – сделал отметку о необходимости вывоза. В таких случаях день вывоза КГО постоянно меняется.

- Нужно ли платить отдельно за вывоз КГО?

- Нет не нужно. Вывоз крупногабаритного мусора включен в тариф регоператора. Это значит, что оказавшиеся ненужными после ремонта диван или шкаф можно без дополнительной оплаты вынести к месту складирования КГО.

Фото: ООО "Магнит".

– Что не относится к крупногабаритным отходам?

В первую очередь к КГО не относятся растительные отходы и строительный мусор. По своим характеристикам строительный мусор похож на отходы от текущего ремонта в квартире, но он не относится к крупногабаритным отходам.

Битый кирпич, куски металла и бетона, обломки штукатурки, дерева от ремонта и сноса зданий и сооружений, перекрытия, балки – все это не КГО.

Не относится к КГО: люминесцентные лампы, батарейки, автошины и покрышки.

Навоз, помет, шкуры домашних животных и другие органические вещества, образующиеся в результате содержания сельскохозяйственных животных, также не являются КГО.