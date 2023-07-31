Жители Октябрьского округа Омска останутся без горячей воды на 2 недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 2 августа, от горячего водоснабжения отключат жителей Октябрьского округа Омска. Горячей воды до 15 августа не будет в домах, расположенных по Космическому проспекту, по улицам 3-й Железнодорожной, 3-й, 4-й и 5-й Кордной, 16-й Военный городок, 75-й Гвардейского бригады, Полторацкого, Петра Осминина, Романенко, Толстого и др.

Ознакомиться с полным списком домов, попадающих под отключение горячей воды со 2 августа, можно здесь.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru