Хоценко заявил, что главы районов Омской области должны знать в лицо семьи участников СВО

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил глава муниципальных районов лично общаться с семьями мобилизованных, узнавать, в чем те нуждаются, и помогать каждой из них индивидуально.

Такое поручение глава региона дал после того, как побывал с рабочей поездкой в Тарском районе. Хоценко отметил, что происходящая там ситуация его удивила. По его словам, к нему лично с различными бытовыми вопросами обратилось такое количество семей мобилизованных, как ни в одном другом районе.

— Поставил задачу главе Тарского района Евгению Николаевичу Лысакову лично отработать все поступившие обращения и доложить мне в кратчайшие сроки. И всех глав районов сориентировал лично общаться с семьями наших мобилизованных, узнавать, в чем они нуждаются, и помогать индивидуально. Жены, матери, дети ребят, которые защищают Родину, не должны чувствовать, что они остались один на один со своими проблемами, — заявил Виталий Хоценко.

Хоценко особо подчеркнул, что главы муниципальных районов должны знать каждую семью участников СВО в лицо. Только так, по его мнению, омичи, находящиеся сейчас на передовой, будут уверены, что об их семья заботятся.

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