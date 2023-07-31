4 августа 2023 года Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за второй квартал 2023 года с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями в формате видео-конференц-связи (ВКС).

Начало мероприятия: 4 августа в 10 часов (время Омское).

Место проведения: Ситуационный центр Управления Россельхознадзора по Омской области, г. Омск, ул. Степная 220, 2 этаж, левое крыло.

Председатель публичных обсуждений: руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru.

Заполнить анкету по оценке эффективности и результативности проводимого мероприятия можно по ссылке: https://55.fsvps.gov.ru/publichnye-meroprijatija/

Трансляция в режиме вебинара будет осуществляться на платформе calls.mail.ru.

Для подключения необходимо перейти по ссылке: https://calls.mail.ru/room/c78af038-bcc1-4cd9-8099-92bf644c008d

При подключении необходимо указать свои идентификационные данные (Ф.И.О. или название организации) и разрешить доступ к микрофону и видеокамере при поступлении соответствующего запроса.

Обращаем особое внимание: Ваш микрофон во время выступления докладчиков должен быть ВЫКЛЮЧЕН, чтобы не создавать помех и нежелательного фона.