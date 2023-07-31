Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рабочая неделя в Омске начнется с кратковременного дождя, грозы и слабого ветра. О том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня, 31 июля, днем воздух в областном центре прогреется до +27 градусов, пройдет кратковременный дождь местами гроза. Ветер северный, северо-западный со скоростью до 2 м/с, возможны небольшие порывы — до 5 м/с.
Завтра, 1 августа, в Омске и по области сохранятся осадки в виде дождя, ожидается гроза. Ночью местами возможен туман. Столбик термометра покажет от +26 до +31 градуса. Направление ветра — северное. Его скорость не превысит 8-12 м/с. В среду погода в Омске существенно не изменится.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru