Под Омском запустят производство самолетов

Фото: vk.com/dolmatov_72

Группа компаний «Сибирская авиабаза», базирующаяся с 2008 года на аэродроме «Калачево» под Омском займется производством сверхлегких самолетов. Только до конца этого года организация планирует построить три воздушных судна, а в 2024 году — не менее пяти. Об этом сообщил в соцсетях глава Омской района Геннадий Долматов.

— После начала СВО было принято решение, что необходимо усиливать и развивать собственное производство. В этом году здесь будут изготовлены три воздушных судна. В планах на следующий год произвести не меньше пяти, — написал Долматов.

Фото: vk.com/dolmatov_72

Отметим, ГК «Сибирская авиабаза» в своей структуре имеет организацию по техническому обслуживанию авиационной техники (таких в Западной Сибири всего две), а также авиационный учебный центр, который занимается обучением пилотов сверхлёгких воздушных судов и технических специалистов.

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