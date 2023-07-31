Омский ФК «Иртыш» всухую разгромил «Муром» — 3:0

Фото: ФК «Иртыш».

В воскресенье, 30 июля, омский ФК «Иртыш» провел матч на выезде с «Муромом». Игра на стадионе имени Виктора Лосева в Муроме завершилась уверенной победой омичей. Счет 3:0.

У «Иртыша» в матче отличились Сергей Подоксёнов, Андрей Разборов, Артур Шлеермахер. Гол последнего принес победу «Иртыш».

Напомним, в следующее воскресенье, 6 августа, омский клуб проведет первый домашний матч. Соперником «Иртыша» на поле станет волгоградский ФК «Ротор».

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