Омск 1 августа на сутки накроет мощная магнитная буря

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН предупредила омичей о надвигающей магнитной бури.

Согласно прогнозу ученых, магнитная буря в Омске ожидается завтра, 1 августа. Она будет слабой — уровень G1 по классификации специалистов. В среду, 2 августа, магнитосфера будет возбужденная, что тоже может сказаться на самочувствии метеозависимых.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН

Отметим, в дни, когда наблюдаются магнитные бури, самочувствие метеозависимых может ухудшиться. В такие дни рекомендуется оградить себя от стрессов и нагрузок, пить как можно больше воды и как меньше спиртного. Возмущения магнитосферы могут повлиять и на работу электроприборов.

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