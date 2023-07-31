На колесо обозрения в омском парке «Вокруг свет» вывели поздравление с Днем ВМФ

Фото: скриншот видео.

Поздним вечером в воскресенье, 30 июля, омский парк развлечений «Вокруг света» поздравил горожан с Днем военно-морского флота.

На остановленном колесе запустили бегущую строку с иллюминацией в виде флага ВМФ и включили гимн. На колесе «пробежала» строка со следующим текстом: «С Днём ВМФ! С Днём Военно-морского флота!».

Отметим, парк «Вокруг света» поздравляет омичей буквально с каждым более ли менее крупным праздником при помощи подсветки на колесе обозрения.

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