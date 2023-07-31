Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 1:42

«Пассажирка скончалась на месте»: на окраине Омска водитель «семерки» не справился с управлением, автомобиль перевернулся

В Омске водитель «семерки» не справился с управлением, легковушка перевернулась
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: Госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция.

Утром в воскресенье, 30 июля, в Омске в районе одной из железнодорожных станций произошло смертельное ДТП.

По предварительной версии, что 26-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-21074, при движении по грунтовой дороге в районе железнодорожной станции «Московка» не справился с управлением, в результате чего легковушка опрокинулась.

Пассажирка автомобиля — девушка (ее личность устанавливают правоохранители) — скончалась на месте. Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru