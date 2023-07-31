«Пассажирка скончалась на месте»: на окраине Омска водитель «семерки» не справился с управлением, автомобиль перевернулся

Фото: Госавтоинспекция.

Утром в воскресенье, 30 июля, в Омске в районе одной из железнодорожных станций произошло смертельное ДТП.

По предварительной версии, что 26-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ-21074, при движении по грунтовой дороге в районе железнодорожной станции «Московка» не справился с управлением, в результате чего легковушка опрокинулась.

Пассажирка автомобиля — девушка (ее личность устанавливают правоохранители) — скончалась на месте. Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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