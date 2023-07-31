«Перелом руки и множественные травмы»: в Омске на Левобережье подросток на электросамокате сбил пешехода

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Омске вечером в воскресенье, 30 июля, на Левобережье подросток на электросамокате сбил сбил пешехода на тротуаре.

Предварительно установлено, 16-летний омич, управляя электросамокатом, в районе дома № 13А по улице Крупской в Кировском округ сбил пешехода, двигавшегося по тротуару.

В результате столкновения пешеход — 36-летняя женщина — получила перелом руки и другие травмы. Ее доставили в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены окончательные причины и обстоятельства происшествия.

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