В Омске с начала 2023 года застройщики сдали лишь 107 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области с января по июнь 2023 года ввели в эксплуатацию 336,8 тыс. квадратных метров жилья или 3667 квартир. Это на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как отметили в Омскстате, 71% введенного в эксплуатацию жилья было построено населением. Иными словами, более двух третьих общего ввода приходится на индивидуальные жилые дома. Это 259,9 тыс. квадратных метров. Примечательно, что 52% построенных частных домов были двухэтажными.

Компании-застройщики за полгода сдали всего 106,8 тыс. квадратных метров жилья, что на 24,6% меньшем, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Омскстат.

Фото: Омскстат.

В первые шесть месяцев 2023 года застройщики в основном специализировались на высотном домостроении. По информации статистиков, 39% общей площади введенных квартир приходилось на многоквартирные дома выше 17 этажей, 12-16-этажные – 24%, 10-этажные – 16%, 11-этажные – 7%.

Средняя площадь квартир в сданных многоквартирных домах составила 52 квадратных метра. Площадь частных домов — 161 квадратный метр.

Отметим, сейчас в Омске застройщики возводят сразу три крупных жилых района — «Зеленая Река», «Кварталы Драверта» и «Новый Амур». Очевидно, что компании, строящие первые два жилмассива, своим примером показывают омским застройщикам, как надо строить современные многоквартирные дома, а также как должен выглядеть нормальный двор.

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