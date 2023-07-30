51 житель Советского округа Омска получил компенсацию за перевод дома с печного на газовое отопление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компенсацию за перевод дома с печного на газовое отопление получил 51 омич, проживающий в частном секторе на территории Советского округа. Об этом сообщили в окружной администрации.

Всего с начала программы догазификации только в администрацию Советского округа поступила 131 заявка на получение денежной выплаты.

Напомним, омичи могут получить компенсацию за перевод частного дома с печного на газовое отопление до 212 тысяч рублей в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Проект рассчитан до 2024 года и направлен на улучшение экологической ситуации в городе. Для того чтобы оформить документы для участия в нем, необходимо обратиться с заявлением в администрацию своего округа.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru