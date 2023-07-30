«Сбил и уехал»: в Омской области разыскивают водителя на неизвестной машине, сбившего молодую пару на велосипедах

Фото: Госавтоинспекция.

В Омской области разыскивают водителя автомобиля, который поздним вечером в субботу, 29 июля, сбил парой на велосипедах и скрылся с места ДТП. Информация о прошествии поступила полицейским в 23:15.

По предварительной версии, неизвестный, управляя неустановленным автомобилем, двигался по трассе Называевск-Исилькуль в направлении Исилькуля. В районе 74-го километра он сбил двух велосипедистов, двигавшихся по краю дороги в попутном с ним направлении. После столкновения водитель скрылся.

Велосипедистов — 31-летнего мужчину и 28-летнюю женщину — доставили в больницу.

Всех, кто располагает информацией о произошедшем ДТП или местонахождении водителя легковушки, простят обращаться по телефонам: 79-35-04 либо 102.

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