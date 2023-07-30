Директор омской стройфирмы хотел арендовать кран, а в итоге отдал интернет-мошенникам 140 тыс. рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске директор стройфирмы стал жертвой интернет-мошенников и лишился 140 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе полиции, директор одной из строительных организаций хотел взять в аренду кран для погрузочных работ. Найти того, кто сможет предоставить ему спецтехнику, мужчина попытался в Интернете. Омичу повезло: он нашел заказчик и перевел ему 140 тысяч рублей в качестве предоплаты. Однако обещанного крана не получил.
Идет следствие. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, по информации на 29 июля 2023 года с начла года телефонные и интернет-мошенники похитили у омичей около 652 миллионов рублей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru