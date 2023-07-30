«Не выдержал дистанцию»: пьяный омич без прав сел за руль «семерки» и стал виновником ДТП, в котором пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция.

Вечером в субботу, 29 июля, пьяный омич без прав на «семерке» устроил ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок.

По предварительной версии, что 38-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-2107, двигался по улице Воровского в Ленинском округе. В районе дома № 59 он не выдержал безопасную дистанцию и влетел в автомобиль «Равон» под управлением 36-летнего омича.

Фото: Госавтоинспекция.

При столкновении пострадали пассажир «семерки» — 45-летняя женщина —, а также пассажир «Равона» — 13-летний мальчик. Им понадобилась помощь медиков.

Как выяснили госавтоинспекторы, в момент ДТП у водителя «семерки» были признаки опьянения. Это подтвердили и показания алкотестера — 1,594 мг/л. Более того, у мужчины не было водительских прав.

— За допущенные правонарушения в отношении водителя ВАЗа заведены административные делопроизводства по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ, ст. 12.15 КоАП РФ, ч.2 ст.12.37 КоАП РФ, ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ, — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены его обстоятельства и причины.

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