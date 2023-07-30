В Омске сегодня до утра вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий

no_tilte Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске сегодня, 30 июля, вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска с 00:00 до 11:00 30 июля будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредный примесей в воздухе.

Напомним, так называемый режим «черного неба» был объявлен днем в четверг, 27 июля, а затем был продлен до 11:00 29 июля. Все это время в соцсетях омичи жаловались на едкие химические запахи в различных частях города. Традиционно воняло в Нефтяниках. Жители этого района города отмечали в воздухе запах газа.

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