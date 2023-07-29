В Омске в Нефтяниках ввели в эксплуатацию 10-этажный дом на 177 квартир

Фото: пресс-центр администрации города Омска

В Советском округе сдали новый жилой объект по адресу улица Малиновского, 25. Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на ввод многоэтажки в эксплуатацию.

Застройщиком выступает «Завод сборного железобетона № 6». По данным агентств недвижимости, однокомнатную квартиру площадью 43 кв. м. можно приобрести за 3,98 млн рублей. Двухкомнатная квартира площадью 68 кв.м обойдется в 5,94 млн рублей.

Обычная с виду 10-этажка имеет свою изюминку – 11-й, подземный, этаж. Общая площадь жилых помещений составляет 10 162,3 кв. м. Всего в доме 177 квартир. Большая часть их них – двухкомнатные (97). Чуть меньше однокомнатных – 58. И меньше всего трехкомнатных – 22.