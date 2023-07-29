Памятник основателю Омска Ивану Бухгольцу доставили в Омск

Фото: t.me/shelest_sn

Торжественное открытие памятника запланировано на 4 августа – в преддверии Дня города. В своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест сообщил о подготовке к возведению памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу.

– Подготовка к празднованию Дня города идёт по всем направлениям. Подарок от ГК «Титан» практически готов, — написал Сергей Шелест.

Сейчас памятник находится на территории Омского речного порта. Его собирают воедино после транспортировки. Четырехметровый конный памятник вместе с благоустройством близлежащей территории обошелся в 30 миллионов рублей. Все расходы взяла на себя ГК «Титан».