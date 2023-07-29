Глава Омской области Виталий Хоценко посетил Колосовскую ЦРБ

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Глава региона в рамках рабочего визита в Колосовский район посетил районную ЦРБ. Виталий Хоценко отметил эффективную работу главного врача клиники Николая Дмитриенко, сумевшего эффективно организовать работу медучреждения.

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» медучреждению в 2022 году было выделено более 30 млн рублей. На эти средства в селах Строкино и Новологиново были созданы фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). В июле объекты были сданы и получили лицензии на рабочую деятельность.

Кроме того, автопарк центральной районной больницы пополнился пятью автомобилями «Лада Гранта». 1,2 млн рублей было направлено на проектно-изыскательные работы для проведения комплексного капитального ремонта ФАПа в селе Корсино. Работы планируют провести в этом году.

Главврач Николай Дмитриенко рассказал, что сегодня в больнице работает 167 сотрудников. В медучреждении проводится большая работа по привлечению молодых кадров. Например, по программе «Земский доктор» единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей получили 18 врачей. Ещё один специалист получил полмиллиона рублей по программе «Земский фельдшер».

Глава региона посетил детское отделение, оборудованное в том числе всем необходимым для кормления грудничков. Затем Виталий Хоценко в сопровождении главврача осмотрел взрослое отделение, где пообщался с персоналом клиники.

– Посмотрели центральную районную больницу – очень достойный объект. Главный врач – военный. Теперь 15 лет он служит в медицине. Средний стаж работы персонала у него – 30 лет. Есть те, кто отдал и более 40 лет медицинскому делу. Наверное, те, кто работает 20-25 лет – новички! Я считаю, что это пример ЦРБ. Учреждение находится в хорошем состоянии, но есть вопросы по ремонту кабинета, где будут рентгенобследование, флюорография. Также главный врач планировал отремонтировать два лифта, но я предложил ему заменить на новые. Какое решение он примет, в том и поможем. Сильным руководителям необходимо помогать, чтобы результат был лучше, – рассказал Виталий Хоценко.