Виталий Хоценко посетил обновленную школу искусств в Колосовке

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Врио губернатора Омской области посетил детскую школу искусств в Колосовском районе. Современное здание появилось на месте старого учреждения, работавшего с 2001 года.

В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году была начата реконструкция здания старого районного дома культуры под детскую школу искусств. Объем средств, направленный на реконструкцию, составил 134,6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 84,89 млн, областной казны – 48,39 млн рублей, доля софинансирования местного бюджета составила 1,34 млн рублей. Было закуплено новое оборудование и музыкальные инструменты. Обновленная школа открыла свои двери в январе этого года. Здание имеет площадь 1 636,5 кв. м., включает зрительный зал на 100 посадочных мест, просторные учебные классы.

По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, на приобретение мебели, оборудования и музыкальных инструментов для нужд школы в 2023 году дополнительно было выделено 7,4 млн рублей.

Директор Елена Строкина сообщила, что в ДШИ работают 10 преподавателей: все с профильным образованием. Директор отметила, что для учащихся приобретены концертные инструменты на сумму более 3 млн рублей.

Сейчас в школе искусств по различным дополнительным общеобразовательным программам обучаются 143 юных колосовца. Учащиеся принимают активное участие в различных творческих мероприятиях различных уровней, в том числе всероссийских и международных. В школе есть музыкальное, художественное и хореографическое отделения.

Виталий Хоценко осмотрел классы, пообщался с педагогами и воспитанниками, оценил новое оборудование и музыкальные инструменты.

– Уверен, что колосовцы будут гордится новой школой, искусств. Отличный получился проект. Спасибо президенту России за национальный проект «Культура», в рамках которого приобретены были музыкальные инструменты. Детям тоже нравится. Через годы мы обязательно услышим о новых талантах, которые будут прославлять колосовскую землю, Омскую область и нашу страну. Поэтому, конечно, такими проектами нужно гордиться и брать за пример, масштабировать, – отметим Виталий Хоценко.