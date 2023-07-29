В мэрии рассказали, почему спилили березы на месте Аллеи олимпийцев

известие о вырубке молодых берез в центре города обеспокоило омичей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После того, как между Комсомольским и Юбилейным мостами вырубили достаточно молодые березы, омичи активно начали высказываться в социальных сетях, выражая недовольство и задавая вопросы. Поводом к беспокойству послужило заявление администрации о том, что уберут только аварийные деревья. Однако, как оказалось, речь шла не только о деревьях, высаженных много лет назад, но и об относительно молодых насаждениях.

– 13 новых берез высадят на месте 9 старых, которые пришлось убрать. Из-за повреждений в результате строительных работ корневые системы деревьев засыхали, — сообщили в мэрии после того, как спилили деревья.

Ранее Сергей Шелест уже комментировал ситуацию. Градоначальник заверил, что «все работы проводятся в строгом соответствии с утвержденным планом благоустройства и решением зеленой комиссии». Соседство новым, здоровым, березам на Аллее олимпийцев составят молодые яблони, купленные на средства мецената Сергея Козубенко.