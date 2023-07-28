Дорожники приступили к укладке асфальта на Ленинградском мосту в Омске

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске на Ленинградском мосту к укладке асфальта приступили дорожники. Об этом сообщает горадминистрация.

Сначала на объекте появится выравнивающий слой. Его смонтируют прямо на бетонную плиту, которая была заранее подготовлена.

- Бетонирование выполняется частями при помощи металлических маяков, позволяющих создать необходимые уклоны. После выравнивающего слоя подрядчик выполнит гидроизоляцию дорожного полотна, а затем «закроет» его двумя слоями асфальтобетона, - уточнили в мэрии.

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