Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 11:34

Дорожники приступили к укладке асфальта на Ленинградском мосту в Омске

После выравнивающего слоя будет смонтировано еще два
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске на Ленинградском мосту к укладке асфальта приступили дорожники. Об этом сообщает горадминистрация.

Сначала на объекте появится выравнивающий слой. Его смонтируют прямо на бетонную плиту, которая была заранее подготовлена.

- Бетонирование выполняется частями при помощи металлических маяков, позволяющих создать необходимые уклоны. После выравнивающего слоя подрядчик выполнит гидроизоляцию дорожного полотна, а затем «закроет» его двумя слоями асфальтобетона, - уточнили в мэрии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru