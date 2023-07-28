Перебои с телевещанием ожидаются в Омской области из-за украшения телевышки подсветкой

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Из-за украшения телевышки подсветкой в Омской области ожидаются перебои с телевещанием.
В течение дня, 28 июля, омичи могут испытывать неудобства из-за отсутствия сигнала. К вечеру все проблемы исчезнут.
Также ближайшие перебои в телевещании запланированы в периоды с 31 июля по 4 августа и с 7 по 11 августа с 09:00 до 17:00.
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