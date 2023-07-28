Сын омского министра спорта принял присягу в президентском полку на Соборной площади Кремля

Фото: соцсети
В президентском полку на Соборной площади Кремля принял сын омского министра спорта Николай Крикорьянц. Об этом в соцсетях сообщил Дмитрий Крикорьянц.
– Сегодня призывники Президентского полка, в числе которых и мой сын Николай, приняли присягу на Соборной площади Кремля. Гордимся сыном! Очень почетно, что он прошел непростой отбор в это подразделение. Надеюсь, что служба у ребят будет идти хорошо и все будет в порядке, - написал руководитель.
К слову, Николай сначала пошел по стопам своих отца и дедушки, успешно выступая в турнирах по фехтованию. Однако его выбор все же пал на службу в элитном полку.
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