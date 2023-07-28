В Нефтяниках выявили десятки юрлиц, подбрасывающих свой мусор омичам в контейнеры

Фото: ООО "Магнит".

Одно из последних обращений касалось работы предпринимателей, ведущих коммерческую деятельность в городке Нефтяники неподалеку от ДК «Малунцево».

«На Мира, 29 понаставили забегаловок, фруктовых палаток, загадили все вокруг и довольны. А их мусор каждое утро дворник тащит к нам тележками на контейнерную площадку. Проспект культуры, 6 – тоже нежилые помещения тащат мусор к нам на Мира, 27. Магазины и павильоны привыкли скидывать жителям свой мусор», - написала возмущенная омичка.

Отдел экологический безопасности регионального оператора оперативно организовал выездную проверку по указанным адресам. Информация подтвердилась полностью.

«Здесь работают десятки различных юрлиц: парикмахерские, салоны маникюра, идет торговля овощами, фруктами, шаурмичная не успевает обслуживать посетителей, бутики, уличная торговля И лишь единицы предпринимателей имеют договоры на вывоз мусора. В павильоне «Овощи фрукты» сказали, что вообще не слышали о том, что за мусор нужно платить…», - рассказывает заместитель директора по экологической безопасности регоператора «Магнит» Тэнзилэ Кормишенко.

К сожалению, это далеко не единственный случай. Жалобы от омичей на незаконный сброс отходов поступают постоянно, хотя находятся и такие, кто встает на сторону бизнеса.

Между тем, отсутствие договора с регоператором говорит о том, что образованные уклонистами отходы вывозятся не на официальные полигоны, а либо забираются нелегальными перевозчиками и складируются в удаленных от города лесополосах и оврагах, либо подбрасываются в контейнеры, установленные для населения, тем самым переполняя их и провоцируя свалки вокруг контейнерных площадок. И в том, и в другом случае наносится серьезный вред окружающей среде и благополучию населения.

По итогам проведенного в Нефтяниках рейда, юридическим лицам, не заключившим договоры на вывоз мусора предложено оперативно обратиться для этого в офис ООО «Магнит».

«У юрлиц, которые хотят работать законно, до 1 августа есть время, чтобы исправить ситуацию, без серьезных для себя последствий. Дальше мы передаем данные в надзорные органы и проследим, за тем, чтобы виновные были наказаны. Предприниматели и юрлица должны нести ответственность за образованные ими отходы. Надеемся, что наши проверки понудят нарушителей открыто вести свою коммерческую деятельность», - уточнила заместитель директора по экологической безопасности регоператора «Магнит» Тэнзилэ Кормишенко.

Работа по выявлению уклоняющихся от договоров представителей бизнеса продолжается. Готовятся длительные проверочные мероприятия не только в Омске, но и сельских районах Омской области. В связи с этим специалисты регоператора напоминают, что самостоятельное обращение с заявкой на заключение договора обеспечивает возможность избежать негативных последствий, возникающих в случае принудительного оформления.

СПРАВКА

Отсутствие договора по обращению с ТКО с Региональным оператором влечет наступление ответственности, предусмотренной статьей 8.2 КоАП РФ. Административный штраф за это нарушение для юридического лица составляет от 100 000 рублей до 250 000 рублей. Для должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.