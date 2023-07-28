Видеонаблюдение появится на аллее чемпионов в центре Омска

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

На аллее чемпионов в центре Омска появится видеонаблюдение. Об этом сообщает горадминистрация.

На реконструируемый объект уже пришла первая партия бюстов прославленных спортсменов. Скоро начнётся установка. Также строители демонтировали старые опоры освещения и вскоре здесь поставят новые.

- Еще будет смонтировано специальное прожекторное освещение для подсветки бюстов в ночное время. Сейчас прокладываем сети водопровода и электроснабжения., – рассказал директор ООО «Братья Грин» Евгений Зинченко.

Также отмечается, что вдоль проезжей части улицы Думской в шахматном порядке будут высажены березы и краснолистные яблони. За галереей из бюстов создадут еще одну яблоневую аллею.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru