«Древо жизни» появится на омской выставке «Флора» 4 августа

Фото: Елена КРИВЯКИНА
4 августа на омской выставке «Флора» появится «Древо жизни». Об этом сообщает горадминистрация.
Шестиметровая композиция украсит 71-ю ежегодную цветочную выставку. Всего для омичей и гостей города установят 42 эко-объекта. Для них уже изготовили каркасы, специалисты продолжают создавать основы и мастерить небольшие элементы, которые в дальнейшем будут заполнены цветами.
В мэрии напоминают, что местом размещения «Флоры» традиционно станут Воскресенский и Выставочный скверы. Сейчас там ведутся работы по высадке однолетних и многолетних цветов и газона.
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