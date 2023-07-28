«Древо жизни» появится на омской выставке «Флора» 4 августа

Фото: Елена КРИВЯКИНА

4 августа на омской выставке «Флора» появится «Древо жизни». Об этом сообщает горадминистрация.

Шестиметровая композиция украсит 71-ю ежегодную цветочную выставку. Всего для омичей и гостей города установят 42 эко-объекта. Для них уже изготовили каркасы, специалисты продолжают создавать основы и мастерить небольшие элементы, которые в дальнейшем будут заполнены цветами.

В мэрии напоминают, что местом размещения «Флоры» традиционно станут Воскресенский и Выставочный скверы. Сейчас там ведутся работы по высадке однолетних и многолетних цветов и газона.

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