За убийство трехмесячного щенка рецидивисту из Омска грозит до трех лет тюрьмы

Фото: скриношот видео УМВД России по Омской области
До трех лет тюрьмы грозит рецидивисту из Омска за убийство трехмесячного щенка. Об этом сообщает региональное управление МВД.
О трагедии в полицию заявила жительница дома по улице 3-я Челюскинцев. под окнами она нашла мертвого щенка. Полиция заявилась к владельцу мертвого животного. Им оказался 34-летний ранее судимый омич.
Как оказалось, щенка он купил не так давно на рынке. Вечером он выпивал со своей сожительницей, когда несмышленое животное напакостило дома. Этот момент вызвал раздражение у пьяного рецидивиста, что он просто выкинул щенка из окна четвертого этажа.
На омича завели уголовное дело. Теперь за свою жестокость к животным он ответит в суде.
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