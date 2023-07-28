Сирота из Омска пожаловался Бастрыкину на то, что ему дали жилищный сертификат, а деньги - нет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль историю омского сироты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С просьбой разобраться в нарушении жилищных прав обратился сирота, которому в июне выдали жилищный сертификат, а субсидию из бюджета не предоставили.

Пока омичу и его семье с маленьким ребенком приходится снимать квартиру в другом городе. Мужчина обращался в компетентные органы, но результатов ничего не принесло.

Разобраться в ситуации и доложить о ходе дела поручено руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову.

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