Осужденных на обязательные работы будут отправлять в омский парк отдыха 30-летия ВЛКСМ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В омский парк отдыха 30-летия ВЛКСМ будут отправлять осужденных на обязательные работы. Соответствующее постановление 27 июля опубликована горадминистрация.

Так, на обязательные или исправительные работы в городской парк могут временно трудоустроить 30 человек.

К слову, список отбывания наказания расширился до 128 с 98. Теперь в перечень, помимо парка, включены «Тепловая компания», «Завод сборного железобетона № 6», Администрация Октябрьского округа, местный дорожно-эксплуатационный участок Управления дорожного хозяйства и благоустройства и КТОСы.

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