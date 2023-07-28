Виталий Хоценко проинспектировал дома для детей-сирот в Большеуковском районе Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Дома для детей-сирот в Большеуковском районе Омской области проинспектировал врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом сообщает региональное правительство.
28 июля в рамках рабочей поездки в муниципалитет глава региона побывал на стройке, где возводят три четырехквартирных жилых здания. Подрядчиком выступает ООО «ПСК Монолит».
Квартиры будут выдаваться с отделкой под ключ, объекты готовы на 50%. Их сдача запланирована на ноябрь 2023 года.
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