Сорняк горчак ползучий атаковал четыре района Омской области

Фото: foto-ram.ru

Четыре района Омской области атаковал сорняк горчак ползучий. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Сейчас опасное растение зафиксировано на территории восьми подкарантинных хозяйств в Одесском, Шербакульском муниципальных районах и двух администраций в Нововаршавском, Русско-Полянском муниципальных районах.

- На данный момент очаги горчака ползучего зарегистрированы в восьми муниципальных районах Омской области на общей площади 3,58 тысяч га, карантинные зоны установлены на площади более 9 тысяч га, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Стоит отметить, что этот вид растения самых злостных и трудноискоренимых сорняков.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru