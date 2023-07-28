Сорняк горчак ползучий атаковал четыре района Омской области

Фото: foto-ram.ru
Четыре района Омской области атаковал сорняк горчак ползучий. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Сейчас опасное растение зафиксировано на территории восьми подкарантинных хозяйств в Одесском, Шербакульском муниципальных районах и двух администраций в Нововаршавском, Русско-Полянском муниципальных районах.
- На данный момент очаги горчака ползучего зарегистрированы в восьми муниципальных районах Омской области на общей площади 3,58 тысяч га, карантинные зоны установлены на площади более 9 тысяч га, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Стоит отметить, что этот вид растения самых злостных и трудноискоренимых сорняков.
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