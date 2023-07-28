Сероводород и фенол обнаружены в воздухе Омска 27 июля

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
27 июля в воздухе Омска обнаружены сероводород и фенол. Об этом рассказали в региональном минприроды.
После многочисленных жалоб жителей города на едкий запах газа и прочих химических веществ, за работу принялась передвижная эколаборатория. В Омске были отобраны пробы воздуха.
На проспекте Мира зафиксировано превышение допустимой концентрации сероводорода в 1,25 раза.
Также замеры провели на улице Загородной, где выявлено превышение ПДК сероводорода и фенола в 1,4 раза.
В профильном ведомстве отметили, что после получения результатов замеров был определен потенциальный источник загрязнения. Данные направили в надзорный орган, контролирующий предполагаемый источник загрязнения.
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