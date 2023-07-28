Технология КУСО представлена на конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

Руководитель проектов «Росводоканал Омск» Сергей Жуков прошел в полуфинал III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». На конкурс Сергей Жуков представил проект каталитической установки сжигания осадка сточных вод.

Технология позволяет утилизировать иловый осадок, который образуется в процессе очистки сточных вод, методом каталитического окисления. В настоящее время установка проходит этап опытно-промышленной эксплуатации в Омске. Высокотехнологичный проект ранее прошел общественные слушания, получил положительные заключения экологической и государственной экспертиз.

Суть технологии в сжигании осадка, который образуется в процессе очистки сточных вод, в кипящем слое катализатора. В отличие от других способов утилизации осадка при каталитическом окислении поддерживается более низкая температура горения – 750 градусов Цельсия. Кек подается в кипящий слой, состоящий из смеси инертного материала и катализатора. Подаваемый снизу горячий воздух перемешивает эту смесь, обеспечивая ее так называемое «кипение» (поддерживает кипящий слой во взвешенном состоянии) и контакт с осадком. В результате получается зола 4-5 класса опасности, применение которой возможно в различных сферах деятельности. Проектная мощность первой очереди позволит сжигать 6 тонн осадка в час с влажностью 75%.

Для каталитической установки сжигания осадка построили отдельное производственное помещение, подобрали специализированное нестандартное технологическое оборудование. 29 декабря 2019 года провели пробный пуск установки.

Для справки:

Ежесуточный объем кека, образующегося в Омске, около 300 тонн. Складирование осадка – практика многих российских и зарубежных водоканалов, это актуальная экологическая проблема мирового масштаба.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» - открытый конкурс управленцев, среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Конкурс призван содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта.

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики, при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.