Омичи смогут попробовать себя в роли машиниста, путейца, энергетика-железнодорожника и водителя снегоболотохода

3 августа 2023 года на станции Омск-Пассажирский Западно-Сибирской магистрали пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника и Дню города.

В этот день на перроне железнодорожного вокзала, а также на привокзальной площади будет работать интерактивная выставка современной железнодорожной техники. В экспозиции будут представлены грузовые и пассажирские локомотивы, вагоны пожарного и восстановительного поездов, платформы с автотракторной техникой, а также образцы различной автомобильной техники, используемой на магистрали, в том числе новейший снегоболотоход «Кречет».

Экскурсоводы расскажут об основных отличиях грузового локомотива от пассажирского, а также продемонстрируют современное оборудование различных железнодорожных профессий. Все желающие смогут попасть в кабину паровоза, электровоза и тепловоза, узнать, как работает пожарный поезд, дать предупредительный сигнал в локомотивный тифон и свисток.

Кроме того, для детей и взрослых на привокзальной площади и перроне будут работать анимационные площадки, игровые и фотозоны. Можно будет увидеть выступление силачей, принять участие в мастер-классе игры на барабанах, посоревноваться в настольных играх.

В этот же день для всех желающих откроет свои двери музей железнодорожников, где горожанам и гостям города расскажут о железнодорожной истории Омска и Омской области. В пригородном вокзале начнет работу передвижная экспозиция «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых», которая была представлена в июне в областном музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.

Праздничная экспозиция будет работать для всех желающих 3 августа с 12:00 до 16:00 по местному времени. Вход на все площадки бесплатный.

Напомним, в Омске День города и профессиональный праздник железнодорожников уже много лет празднуется в один день – в первое воскресенье августа.

Фотографии предоставлены пресс- службой ЗСЖД.