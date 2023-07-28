Омичей с начала мая оштрафовали на 4,3 млн рублей за парковку на газонах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины мая 2023 года в Омске были зафиксированы 2869 нарушений правил парковки. Омичам за парковку на газонах были выписаны штрафы на общую сумму в 4,32 миллиона рублей. Еще часть недобросовестных водителей будут привлечены к ответственности после после получения регистрационных данных из ГИБДД.

Специалисты департаменты контроля проводят ежедневные рейды по выявлению автомобилей, припаркованных на озелененных территориях, к которым относятся газоны, детские и спортивные площадки. Парковка автомобилей на указанных объектах запрещена по решению омского Горсовета.

За парковку транспортных средств на озелененных территориях нарушителям грозит предупреждение или штраф. Гражданам придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 14 тысяч рублей, юридическим лицам — от 20 до 40 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года влечет более серьезные штрафные санкции: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 200 тысяч рублей.

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