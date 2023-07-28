«Лада» сбила 10-летнего мальчика во дворе многоэтажки в омских Нефтяниках

Фото: Госавтоинспекция.

Вечером в четверг, 27 июля, во дворе дома по проспекту Менделеева в Нефтяниках произошло ДТП, в результате которого пострадал юный омич.

По предварительной версии, 58-летний водитель «Лады Калины», двигаясь по междворовому проезду дома № 21 по проспекту Менделеева сбил пешехода.

Пешеход — 10-летний мальчик — получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. По факту ДТП полиция проводит проверка.

Напомним, накануне под Омском под колеса иномарки угодила 7-летняя девочка, перебегавшая дорогу в неположенном месте.

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