Омская мэрия сдаст в аренду участок на бульваре Архитекторов под строительство торгового центра

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская мэрия объявила аукцион на право аренды пяти земельных участков. На торги власти выставили участки как для индивидуального жилищного строительства, так и пригодные для возведение торгового центра.

Так, самый крупный лот — земельный участок площадью 23047 кв. м., расположенный в 120 метров на север-запад от здания № 20/1 по бульвару Архитекторов в Кировском округе. На участке победитель аукциона сможет возвести торговый центр. Начальный размер ежегодной арендной платы — 8,82 миллиона рублей. Срок действия договора аренды составляет 10 лет и 8 месяцев.

Еще один интересный лот аукциона — земельный участок площадью 3989 кв. м., расположенный по улице Коммунальной в Советском округе. Он может быть использован под строительство склада площадью до 10000 кв. м. Размер ежегодной арендной платы стартует от 810 тысяч рублей в год. Договор аренды действует 5 лет и 6 месяцев.

Кроме того, на торги выставлены два участка под строительство частного дома в Центральном и Ленинском округах соотвественно. Еще один лот — участок в Ленинском округе пригодный для строительства объекта дорожного сервиса.

Заявки на участие в аукционе принимают до 26 августа 2023 года. Торги пройдут 29 августа 2023 года на электронной торговой площадке РТС-тендер.

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